Гари Невилл предсказал провал «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл предсказал результат «красных дьяволов» в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Не думаю, что «МЮ» завершит сезон в топ-5. Они далеки от этого. У команды сейчас проблема с голкипером. Если вратарь не может адаптироваться, то из-за этого появляется нестабильность в результатах команды. Это очень серьезная проблема. Что-то подобное происходило в команде и при мне», - цитирует эксперта Sky Sports.

«Красные дьяволы» неудачно стартовали в новом сезоне чемпионата Англии, набрав 12 баллов после восьми туров. Команда Эрика тен Хага занимает лишь десятое место в таблице.