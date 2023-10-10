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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гари Невилл предсказал провал «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

10 Октября 2023 • 08:53 Комментировать (1)

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл предсказал результат «красных дьяволов» в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Не думаю, что «МЮ» завершит сезон в топ-5. Они далеки от этого. У команды сейчас проблема с голкипером. Если вратарь не может адаптироваться, то из-за этого появляется нестабильность в результатах команды. Это очень серьезная проблема. Что-то подобное происходило в команде и при мне», - цитирует эксперта Sky Sports.

«Красные дьяволы» неудачно стартовали в новом сезоне чемпионата Англии, набрав 12 баллов после восьми туров. Команда Эрика тен Хага занимает лишь десятое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл
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Комментарии (1)
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ингерман
10 Октября 2023 в 09:00
ай манюня сама сибе леквидируець.. сначала выгнали сюльскЪяера теперь магвайру.. пилите тавариш дзен.. пелите.. А-ха-ха-ха! )))
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