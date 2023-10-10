Зинченко ответил на критику Оуэна

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко высказался о критике экс-нападающего сборной Англии Майкла Оуэна в свой адрес. Эксперт остался недоволен выступлением украинца в матче Лиги чемпионов против «Ланса» (1:2).

«Я не читают комментарии в соцсетях. Если буду реагировать на каждое мнение, то у меня не останется времени на своих близких. У меня есть тренер и одноклубники, к которым я прислушиваюсь. Если я провожу неудачный матч, то знаю об этом уже на поле», - передает слова футболиста Daily Post.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Зинченко провел семь поединков, в которых н отметился голевыми действиями.