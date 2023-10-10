Гвардиола назвал самого талантливого одноклубника в своей карьере

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выбрал самого талантливого игрока, с которым ему довелось выступать в бытность футболистом.

«Талантливые игроки есть во всех странах. Кто является самым талантливым, с которым я выступал за одну команду? Это, конечно, Роберто Баджо.

Талант не развивается дома с помощью интернета. Для этого нужно много тренироваться и даже совершать ошибки. Если тебе нравится играть в футбол, тогда много работай», - цитирует испанского специалиста La Gazzetta dello Sport.

В бытность футболистов Гвардиола поиграл за «Барселону», «Рому», «Брешию», «Аль-Ахли» и «Дорадос де Синалоа».