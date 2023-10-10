Саутгейт заступился за Магуайра

Наставник сборной Англии Гарет Саугейт высказался в поддержку центрального нападающего «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, которого часто критикуют за грубые ошибки.

«Тренер должен защищать своих футболистов. К Гарри обращаются странным образом. После одного из недавних поражений «МЮ» журналисты использовали в материале снимок Магуайра, хотя он не принимал участия в той игре. В какой-то степени это уже происходит бессознательно», - передает слова специалиста The Guardian.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 30-летний защитник провел три матча и сделал голевую передачу.