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«Арсенал» может отдать топ-форварда за Осимхена

10 Октября 2023 • 07:36 Комментировать

Бразильский нападающий Габриэль Жезус может покинуть лондонский «Арсенал» и перебраться в итальянскую Серию А. По сообщениям журналистов Express, в услугах игрока заинтересован «Наполи».

Неаполитанский клуб рассматривает южноамериканца в качестве замены Виктору Осимхену. Жезус может стать частью сделки по переходу нигерийца в стан «канониров».

26-летний бразилец является игроком «Арсенала» с лета 2022 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2027 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Жезуса составляет 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Наполи Габриэль Жезус Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2024
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