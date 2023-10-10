«Арсенал» может отдать топ-форварда за Осимхена

Бразильский нападающий Габриэль Жезус может покинуть лондонский «Арсенал» и перебраться в итальянскую Серию А. По сообщениям журналистов Express, в услугах игрока заинтересован «Наполи».

Неаполитанский клуб рассматривает южноамериканца в качестве замены Виктору Осимхену. Жезус может стать частью сделки по переходу нигерийца в стан «канониров».

26-летний бразилец является игроком «Арсенала» с лета 2022 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2027 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Жезуса составляет 75 миллионов евро.