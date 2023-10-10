Де Дзерби: «Я согласен с высказываниями Клоппа в 99% случаев»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби рассказал, как относится к Юргену Клоппу.

В воскресенье «чайки» принимали «Ливерпуль» в родных стенах – встреча завершилась ничейным исходом (2:2).

«Мне нравится Клопп, я считаю его одним из лучших тренеров в мире. В 99% случаев, когда он что-то говорит, я соглашаюсь с его высказываниями», – цитируют английские СМИ итальянского специалиста.

«Брайтон» занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги после восьми туров – на счету команды 16 набранных очков. «Ливерпуль» с 18 баллами в активе располагается на четвёртой позиции.