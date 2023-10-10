Дешам: «Гюсто – очень талантливый игрок, но он должен прибавить в защите»

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о способностях правого защитника «Челси» Мало Гюсто.

20-летний футболист получил свой первый вызов в национальную сборную, и наставник «трёхцветных» рассказал, что думает о новичке команды: «Гюсто – очень молодой игрок, он способен играть на разных позициях, и он показывал отличный футбол ещё в «Лионе». В «Челси» ему пришлось столкнуться с более серьёзной конкуренцией, несмотря на травму основного игрока [Риса Джеймса]. Мало знает, что ему нужно улучшить игру в обороне, но у него большой потенциал», – приводит Get French Football News слова Дешама.

В активе Мало Гюсто две результативные передачи в семи матчах за «Челси».