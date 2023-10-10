«Манчестер Юнайтед» по-прежнему претендует на Фримпонга, недавно продлившего контракт с «Байером»

Правый защитник «Байера» Жереми Фримпонг остаётся в списке интересов «Манчестер Юнайтед».

Слухи связывали нидерландца с переходом в стан «красных дьяволов» ещё летом, но сделка так и не состоялась. В начале октября 22-летний футболист продлил контракт с «Байером» до 2028 года, однако, согласно заявлениям инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» по-прежнему рассматривает возможность будущего трансфера латераля. Известно, что воспитанник «Манчестер Сити» надеется однажды вернуться в Англию.

В текущем сезоне Жереми Фримпонг отметился четырьмя голами и четырьмя ассистами в десяти матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника атакующего плана в 40 млн евро.