Невилл не верит в успех «Тоттенхэма»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил перспективы «Тоттенхэма» в текущем сезоне.

Команда Анге Постекоглу лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги с 20 набранными очками после восьми туров. «Шпоры» опережают «Арсенал» за счёт большего количества забитых голов при равенстве по набранным очкам и разнице мячей.

«Не думаю, что «Тоттенхэм» сможет продержаться на дистанции в 38 матчей. Мне кажется, что в итоге соперники поймут, как против них нужно играть», – заявил телеэксперт Sky Sports.

Свой следующий матч «Тоттенхэм» проведёт 23 октября – в соперниках будет «Фулхэм».