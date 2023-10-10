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Невилл не верит в успех «Тоттенхэма»

10 Октября 2023 • 03:08 Комментировать
Тоттенхэм
...
Фулхэм
23.10 22:00

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил перспективы «Тоттенхэма» в текущем сезоне.

Команда Анге Постекоглу лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги с 20 набранными очками после восьми туров. «Шпоры» опережают «Арсенал» за счёт большего количества забитых голов при равенстве по набранным очкам и разнице мячей.

«Не думаю, что «Тоттенхэм» сможет продержаться на дистанции в 38 матчей. Мне кажется, что в итоге соперники поймут, как против них нужно играть», – заявил телеэксперт Sky Sports.

Свой следующий матч «Тоттенхэм» проведёт 23 октября – в соперниках будет «Фулхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гари Невилл
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