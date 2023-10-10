Гвардиол прокомментировал возвращение Стоунса после травмы

Центральный защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол высказался о возвращении в строй Джона Стоунса.

Англичанин не появлялся на поле с начала августа из-за травмы. В недавнем поединке против лондонского «Арсенала» Стоунс вышел на замену на 68-й минуте, но не помог «горожанам» избежать пропущенного гола и поражения (0:1).

«Конечно, я рад его возвращению, – делится Гвардиол мыслями о своём потенциальном конкуренте за место в старте. – Он показал свои качества, когда вышел на замену в матче с «Арсеналом». Я действительно рад за него и уверен, что в дальнейшем он станет одним из ключевых игроков команды», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова хорвата, пришедшего минувшим летом из «РБ Лейпцига».