Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиол прокомментировал возвращение Стоунса после травмы

10 Октября 2023 • 01:06 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брайтон
21.10 17:00

Центральный защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол высказался о возвращении в строй Джона Стоунса.

Англичанин не появлялся на поле с начала августа из-за травмы. В недавнем поединке против лондонского «Арсенала» Стоунс вышел на замену на 68-й минуте, но не помог «горожанам» избежать пропущенного гола и поражения (0:1).

«Конечно, я рад его возвращению, – делится Гвардиол мыслями о своём потенциальном конкуренте за место в старте. – Он показал свои качества, когда вышел на замену в матче с «Арсеналом». Я действительно рад за него и уверен, что в дальнейшем он станет одним из ключевых игроков команды», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова хорвата, пришедшего минувшим летом из «РБ Лейпцига».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джон Стоунс Йошко Гвардиол
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ БРАЙТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Октября
01:19 · Англия. Премьер-лига
Салиба сможет сыграть с «Челси»
01:06 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол прокомментировал возвращение Стоунса после травмы
00:57 · Англия. Премьер-лига
Куман объяснил, почему не вызвал Гравенберха в сборную Нидерландов
00:48 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Я бы солгал, если бы сказал, что отсутствие де Брёйне и Родри не имеет значения»
09 Октября
23:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» отпустит Филлипса в январе слухи
23:36 · Англия. Премьер-лига
Чалоба хочет сменить «Челси» на «Баварию» в январе
22:49 · Англия. Премьер-лига
Эрик Дайер может вернуться в «Спортинг»
21:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов выплачивать всю зарплату Санчо, если тот отправится в аренду 1 слухи
21:48 · Англия. Премьер-лига
Эриксен: «Хёйлунн зрело мыслит для своих лет, но иногда я не понимаю его молодёжных выражений»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Ивица Олич: Я смотрел «Арсенал» – «Манчестер Сити», а не «Спартак» – ЦСКА
21:19 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, за какую сумму «Бавария» может купить Палинью в январе слухи
21:09 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Уокер не пожал руку представителю тренерского штаба «Арсенала» слухи
20:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов следующим летом продать Лукаку – известна сумма слухи
18:59 · Англия. Премьер-лига
Бекхэм может вернуться в «Манчестер Юнайтед»
18:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» твёрдо решил избавиться от Санчо
Все новости
Рекомендуем