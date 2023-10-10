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Куман объяснил, почему не вызвал Гравенберха в сборную Нидерландов

10 Октября 2023 • 00:57 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
21.10 14:30

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал о решении не вызывать полузащитника «Ливерпуля» Райана Гравенберха на ближайшие матчи.

21-летний игрок недавно отметился дебютным забитым мячом за «красных», поразив ворота бельгийского «Униона» в поединке Лиги Европы.

«Отсутствие Кумана в заявке? В прошлый раз он отказался выступать за молодёжную сборную. Кроме того, у него было мало игровой практики в «Ливерпуле», – заявил Куман, которого цитируют английские СМИ.

13 октября сборная Нидерландов примет на своём поле Францию в матче отбора чемпионата Европы – 2024. Тремя днями позднее «оранжевые» сыграют на выезде против сборной Греции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Рональд Куман Райан Гравенберх сборная Нидерландов
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