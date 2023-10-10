Бернарду Силва: «Я бы солгал, если бы сказал, что отсутствие де Брёйне и Родри не имеет значения»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался об отсутствии ключевых игроков.

В воскресенье «горожане» уступили в ключевом матче лондонскому «Арсеналу» (0:1). Встречу пропустили травмированный Кевин де Брёйне и дисквалифицированный Родри.

«Я не собираюсь лгать и говорить, что отсутствие де Брёйне и Родри не так уж важно – конечно, они очень нам нужны. В последние годы они были одними из самых важных игроков для команды. Верно и то, что в последние семь лет «Манчестер Сити» всегда правильно реагировал на потерю ключевых игроков. Мы должны становиться лучше, в каком бы составе нам ни приходилось играть», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Силвы.