Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс с высокой вероятностью окажется в другом клубе уже зимой.

27-летний футболист страдает от нехватки игровой практики, из-за чего мог покинуть ряды «горожан» ещё в августе, но решил продолжить борьбу за место в основе. По данным журналиста Марка Дугласа, в январе Филлипс вряд ли останется в «Манчестер Сити» – клуб готов отпустить его в аренду и считает, что желающих пригласить англичанина будет достаточно.

Летом интерес к Кэлвину Филлипсу приписывался «Ньюкаслу», «Вест Хэму» и «Ливерпулю». Хавбек принял участие всего в пяти матчах «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне, причём в старте вышел лишь однажды – в поединке Кубка лиги.