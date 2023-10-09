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«Манчестер Сити» отпустит Филлипса в январе слухи

09 Октября 2023 • 23:45 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брайтон
21.10 17:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс с высокой вероятностью окажется в другом клубе уже зимой.

27-летний футболист страдает от нехватки игровой практики, из-за чего мог покинуть ряды «горожан» ещё в августе, но решил продолжить борьбу за место в основе. По данным журналиста Марка Дугласа, в январе Филлипс вряд ли останется в «Манчестер Сити» – клуб готов отпустить его в аренду и считает, что желающих пригласить англичанина будет достаточно.

Летом интерес к Кэлвину Филлипсу приписывался «Ньюкаслу», «Вест Хэму» и «Ливерпулю». Хавбек принял участие всего в пяти матчах «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне, причём в старте вышел лишь однажды – в поединке Кубка лиги.

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Манчестер Сити Кэлвин Филлипс трансферы футбола - зима 2024
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