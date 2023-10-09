Эрик Дайер может вернуться в «Спортинг»

Центральный защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер попал в сферу интересов лиссабонского «Спортинга».

29-летний игрок ни разу не появился на поле в текущем сезоне. Контракт англичанина истекает в июне следующего года, и руководство «шпор», учитывая положение центрбека, с высокой вероятностью не станет продлевать договор. Как сообщает журналист Том Оллнатт, «Спортинг» уже обсудил с Дайером идею потенциального воссоединения по окончании кампании.

Именно в лиссабонском клубе Эрик Дайер начинал свою карьеру – он находился в системе гранда португальского футбола с 2003 по 2014 год. Текущая стоимость защитника оценивается порталом Transfermarkt в 18 млн евро.