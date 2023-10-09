В «Манчестер Юнайтед» намерены любой ценой избавиться от вингера Джедона Санчо.

В прошлом месяце англичанин вступил в конфликт с главным тренером Эриком тен Хагом, а на просьбу клуба принести извинения ответил отказом. 23-летний игрок по-прежнему отсутствует в расположении команды, и уже в январе клуб планирует расстаться с ним. По сообщениям журналиста Мэтта Хьюза, в «Манчестер Юнайтед» настолько хотят ухода Санчо, что готовы продолжить выплачивать ему зарплату в полном объёме (около 350 тысяч евро в неделю), даже если тот отправится в аренду в другой клуб до конца сезона.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джедона Санчо в 45 млн евро.