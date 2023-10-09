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«Манчестер Юнайтед» готов выплачивать всю зарплату Санчо, если тот отправится в аренду слухи

09 Октября 2023 • 21:58 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Юнайтед
21.10 22:00

В «Манчестер Юнайтед» намерены любой ценой избавиться от вингера Джедона Санчо.

В прошлом месяце англичанин вступил в конфликт с главным тренером Эриком тен Хагом, а на просьбу клуба принести извинения ответил отказом. 23-летний игрок по-прежнему отсутствует в расположении команды, и уже в январе клуб планирует расстаться с ним. По сообщениям журналиста Мэтта Хьюза, в «Манчестер Юнайтед» настолько хотят ухода Санчо, что готовы продолжить выплачивать ему зарплату в полном объёме (около 350 тысяч евро в неделю), даже если тот отправится в аренду в другой клуб до конца сезона.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джедона Санчо в 45 млн евро.

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Манчестер Юнайтед Джедон Санчо трансферы футбола - зима 2024
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