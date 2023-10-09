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Эриксен: «Хёйлунн зрело мыслит для своих лет, но иногда я не понимаю его молодёжных выражений»

09 Октября 2023 • 21:48 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Юнайтед
21.10 22:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен рассказал об адаптации в клубе Расмуса Хёйлунна.

31-летний датчанин признался, что помогает молодому соотечественнику, перешедшему из «Аталанты» в августе текущего года.

«Иногда мы выходим куда-нибудь вместе, он был у меня дома. Я дал ему несколько советов, и он решил поселиться поближе к тренировочной базе. Думаю, он прислушался ко мне.

На мой взгляд, покупка Расмуса была разумным ходом для клуба. Он хорошо вписывается в команду, понимает требования тренера, усердно работает.

Он очень зрело смотрит на вещи. Конечно, иногда он произносит «молодёжные» слова, о существовании которых я даже не знаю, но голова у него точно на месте», – цитирует Ekstra Bladet Эриксена.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен Расмус Хёйлунн
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