Полузащитник «Фулхэма» Жоау Палинья может перебраться в «Баварию» в скором будущем.

Португалец был в шаге от переезда в Мюнхен в последний день летнего трансферного окна, но руководство «дачников» отметило сделку. Как известно, «Бавария» сохранила интерес 28-летнему хавбеку, несмотря на то, что недавно он подписал новый долгосрочный договор с «Фулхэмом». По информации инсайдера Экрема Конура, стоимость потенциального январского перехода игрока в стан гранда немецкой Бундеслиги может составить порядка 70 млн евро.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Жоау Палиньи в 55 млн евро. В нынешнем сезоне футболист отметился одним голом в восьми матчах.