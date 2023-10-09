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Стало известно, почему Уокер не пожал руку представителю тренерского штаба «Арсенала» слухи

09 Октября 2023 • 21:09 Комментировать
Арсенал
1:0
Манчестер Сити

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер отказался приветствовать одного из помощников Микеля Артеты.

Инцидент произошёл по завершении воскресного матча, в котором «горожане» с минимальным счётом уступили «канонирам». Николя Жовер, работающий тренером по стандартам в «Арсенале», хотел пожать руку Уокеру, но тот отказался, после чего началась потасовка. Согласно сведениям журналиста Саймона Стоуна, французский наставник не пожал руку англичанину после матча прошлого сезона – именно поэтому последний не стал этого делать на сей раз.

Напомним, что команда Микеля Артеты одержала победу во вчерашней встрече благодаря голу Габриэла Мартинелли, забитому на 86-й минуте.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Кайл Уокер
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