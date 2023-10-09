Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер отказался приветствовать одного из помощников Микеля Артеты.

Инцидент произошёл по завершении воскресного матча, в котором «горожане» с минимальным счётом уступили «канонирам». Николя Жовер, работающий тренером по стандартам в «Арсенале», хотел пожать руку Уокеру, но тот отказался, после чего началась потасовка. Согласно сведениям журналиста Саймона Стоуна, французский наставник не пожал руку англичанину после матча прошлого сезона – именно поэтому последний не стал этого делать на сей раз.

Напомним, что команда Микеля Артеты одержала победу во вчерашней встрече благодаря голу Габриэла Мартинелли, забитому на 86-й минуте.