«Челси» готов продать нападающего Ромелу Лукаку следующим летом, об этом в социальной сети сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, столичный клуб готов отпустить форварда за 43 миллиона евро.

30-летний бельгиец нынешний сезон проводит в аренде в «Роме», за которую он провел восемь матчей во всех турнирах и смог отметиться семью забитыми мячами.

Его соглашение с «Челси» рассчитано до 30 июня 2026 года.

Напомним, что Лукаку пополнил ряды «синих» летом 2021 года, перейдя из миланского «Интера» за 113 миллионов евро.

Ранее он выступал за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».