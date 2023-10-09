Бекхэм может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед» намечается смена владельца – клуб в обозримом будущем может выкупить шейх Джассим. Если сделка состоится, то Дэвиду Бекхэму будет предложена должность посла «красных дьяволов». Об этом рассказывает talkSPORT.

Дэвид Бекхэм в настоящий момент является главным инвестором «Интер Майами». Летом клуб смог подписать звёздного Лионеля Месси, чему поспособствовал и Бекхэм, который работал над сделкой.

Стоит сказать, что Дэвид Бекхэм является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.