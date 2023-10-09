«Манчестер Юнайтед» твёрдо решил избавиться от Санчо

«Манчестер Юнайтед» настроен избавиться от вингера Джедона Санчо в зимнее трансферное окно. Как известно, больше месяца назад футболист был отстранён из команды на фоне конфликта с тренером Эриком тен Хагом. С тех пор ситуация никак не сдвинулась с места - Санчо так и не принёс извинений.

Как удалось узнать Mail Sport, тен Хагу не нравились не только опоздания и слабые тренировки в исполнении Санчо. Тренер «красных дьяволов» беспокоился и по поводу плохого влияния Джедона на одноклубников.

Отмечается, что после отстранения Санчо отношение других игроков к тренировочному процессу улучшилось. Тен Хаг донёс это до руководителей клуба.

Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего Джедона Санчо в 32 миллиона евро. Интерес к игроку приписывают «Ювентусу» и дортмундской «Боруссии», где он играл ранее.