​«Ливерпуль» нашёл напарника для ван Дейка за 45 млн евро

«Ливерпуль» строит планы по усилению оборонительной линии команды. Как сообщает TodoFichajes, гранд Премьер-лиги хочет подписать Пьеро Инкапье из «Байера». В английском клубе считают, что 21-летний эквадорец мог бы создать надёжный дуэт центральных защитников с Виргилом ван Дейком.

Отмечается, что трансфер Инкапье из «Байера» в «Ливерпуль» может стоить 45 миллионов евро.

За «Байер» Пьеро Инкапье играет с середины августа 2021 года. За это время защитник провёл 81 матч, в которых записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров.

Ранее слухи уже связывали Инкапье с «Ливерпулем».