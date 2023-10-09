​Гринвуд может выступить за сборную Ямайки

Если двери английской сборной для Мэйсона Гринвуда теперь, очевидно, закрыты, то двери других команд - нет. В частности, есть вероятность того, что Гринвуд будет выступать за сборную Ямайки. Родители игрока происходят именно оттуда - и это дает Гринвуду возможность выступать за сборную этого островного государства. Наставник сборной Ямайки Хеймир Халльгримсон поддерживает подобный сценарий:

- Мы хотим иметь наилучшие таланты в нашей команде. Если он вернет свою физическую форму, мы с удовольствием будем работать с ним, заявил исландский специалист.

Сейчас Гринвуд выступает в составе испанского «Хетафе».