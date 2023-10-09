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Защитник «Манчестер Сити» Уокер не будет оштрафован за стычку после матча с «Арсеналом»

09 Октября 2023 • 17:00 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брайтон
21.10 17:00

Футбольная ассоциация Англии не станет штрафовать защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера и тренера «Арсенала» Николаса Джовера за их стычку после матча восьмого тура АПЛ, победу в котором одержали «канониры» (1:0). Об этом сообщает Daily Mail.

Раннее сообщалось, что инцидент произошёл после того, как Уокер отказался пожать руку представителю тренерского штаба «Арсенала».

В текущем сезоне 33-летний Уокер провёл за «Манчестер Сити» 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. После восьми туров чемпионата Англии «горожане» расположились на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 18 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Кайл Уокер
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