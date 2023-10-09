«Бавария» рассматривает вариант с покупкой опорного полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи в зимнее трансферное окно, об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, мюнхенский клуб в летнее трансферное окно готов был заплатить за игрока около 60 миллионов евро, однако сделка не состоялась из-за того, что английский клуб не смог найти замену своему игроку.

Контракт 28-летнего футболиста с «Фулхэмом» рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 55 миллионов евро.

В текущем сезоне Пальинья принял участие в восьми играх, в которых отметился одним забитым мячом.