​Защитник «Челси» Фофана – самый подешевевший игрок АПЛ

На страницах авторитетного портала Transfermarkt были обновлены ценники некоторых футболистов, которые выступают в Премьер-лиге Англии. Самым подешевевшим оказался защитник «Челси» Уэсли Фофана, который потерял 15 миллионов евро в своём ценнике. Если раньше Фофана оценивали в 55 миллионов евро, то теперь – в 40 миллионов евро.

Второе место разделили полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмерик Хёйбьерг и вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо. Оба потеряли по 13 миллионов евро. Ранее Хёйбьерга и Санчо оценивали в 45 миллионов, а теперь – в 32 миллиона.

По 10 миллионов евро в ценниках потеряли Рис Джеймс (новая цена – 55 млн евро), Антони (60) и Жоржиньо (15).

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