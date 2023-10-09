Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Защитник «Челси» Фофана – самый подешевевший игрок АПЛ

09 Октября 2023 • 16:38 Комментировать

На страницах авторитетного портала Transfermarkt были обновлены ценники некоторых футболистов, которые выступают в Премьер-лиге Англии. Самым подешевевшим оказался защитник «Челси» Уэсли Фофана, который потерял 15 миллионов евро в своём ценнике. Если раньше Фофана оценивали в 55 миллионов евро, то теперь – в 40 миллионов евро.

Второе место разделили полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмерик Хёйбьерг и вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо. Оба потеряли по 13 миллионов евро. Ранее Хёйбьерга и Санчо оценивали в 45 миллионов, а теперь – в 32 миллиона.

По 10 миллионов евро в ценниках потеряли Рис Джеймс (новая цена – 55 млн евро), Антони (60) и Жоржиньо (15).  

Известен самый подорожавший игрок АПЛ

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Жоржиньо Пьер-Эмиль Хёйбьерг Рис Джеймс Уэсли Фофана Антони Джедон Санчо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Октября
17:00 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Сити» Уокер не будет оштрафован за стычку после матча с «Арсеналом»
16:40 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» зимой готова купить полузащитника «Фулхэма» слухи
16:38 · Англия. Премьер-лига
​Защитник «Челси» Фофана – самый подешевевший игрок АПЛ
16:30 · Англия. Премьер-лига
Известен самый подорожавший игрок АПЛ
15:39 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Онана до сих пор не может адаптироваться, это большая проблема»
14:59 · Англия. Премьер-лига
​Салиба играл с «Манчестер Сити» на уколе
14:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Буду ли я тренировать «Ювентус»? В Италии очень вкусная еда, мне нравится в этой стране»
13:58 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Челси» вполне может приблизиться к топ-5, если продолжит в том же духе» 1
13:42 · Англия. Премьер-лига
​Игрок «Челси» вызван в сборную Нидерландов из-за травмы Бергейса
13:33 · Англия. Чемпионшип
Руни близок к назначению в «Бирмингем»
13:31 · Англия. Премьер-лига
​Сака поедет в сборную Англии для оценки состояния
13:09 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» хотят купить одноклубника Захаряна слухи
12:59 · Англия. Премьер-лига
Дисаси заменит Кунде в сборной Франции
12:44 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг нашёл забивного форварда для «Манчестер Юнайтед»
12:01 · Англия. Премьер-лига
Лебёф: «С Нкунку «Челси» заиграл бы совсем иначе»
Все новости
Рекомендуем