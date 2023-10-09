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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Известен самый подорожавший игрок АПЛ

09 Октября 2023 • 16:30 Комментировать

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt обновили ценники некоторых футболистов, которые играют в Английской премьер-лиге. Самым подорожавшим игроком стал нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон. Если раньше его оценивали в 30 миллионов евро, то теперь – в 65 миллионов евро. Ценник Фергюсона, который интересен топ-клубам АПЛ, вырос на 35 миллионов.

Вторым самым подорожавшим футболистом АПЛ стал вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку, чей ценник поднялся на 32 миллиона евро (с 28 до 60 миллионов евро).

Третье место разделили Хулиан Альварес (новый ценник – 80 млн евро), Доминик Собослаи (70), Лукас Пакета (65), Расмус Хёйлунн (65) и Пап Сарр (35). Все они подорожали на 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Вест Хэм Брайтон Лукас Пакета Доминик Собослаи Жереми Доку Пап Сарр Хулиан Альварес Расмус Хёйлунн Эван Фергюсон
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