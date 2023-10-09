Невилл: «Онана до сих пор не может адаптироваться, это большая проблема»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл беспокоится о том, что голкипер команды Андре Онана до сих пор не может адаптироваться к Английской премьер-лиге. Напомним, камерунский голкипер на старте сезона допустил ряд грубых ошибок, из-за чего стал объектом критики болельщиков и прессы.

«Онана до сих пор не может быстро адаптироваться. Это большая проблема. Если твой голкипер не смог сразу адаптироваться и выступает нестабильно, это создаёт действительно большую проблему. Я лично был свидетелем подобных ситуаций, когда играл за «Манчестер Юнайтед», – цитирует Невилла Sky Sports.