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Невилл: «Онана до сих пор не может адаптироваться, это большая проблема»

09 Октября 2023 • 15:39 Комментировать
Арсенал
...
Шеффилд Юнайтед
28.10 17:00

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл беспокоится о том, что голкипер команды Андре Онана до сих пор не может адаптироваться к Английской премьер-лиге. Напомним, камерунский голкипер на старте сезона допустил ряд грубых ошибок, из-за чего стал объектом критики болельщиков и прессы.

«Онана до сих пор не может быстро адаптироваться. Это большая проблема. Если твой голкипер не смог сразу адаптироваться и выступает нестабильно, это создаёт действительно большую проблему. Я лично был свидетелем подобных ситуаций, когда играл за «Манчестер Юнайтед», – цитирует Невилла Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл Андре Онана
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