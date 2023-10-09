​Салиба играл с «Манчестер Сити» на уколе

Защитник Вильям Салиба отыграл 90 минут в воскресном матче «Арсенала» против «Манчестер Сити» (победа лондонцев 1:0). После игры было объявлено, что Салиба не отправится в сборную Франции – в составе «трёхцветных» его заменил Жан-Клер Тодибо.

Как сообщает портал Goal со ссылкой на Telefoot, чтобы завершить игру Премьер-лиги против «Манчестер Сити», Салиба понадобился обезболивающий укол.

В ближайшее время Вильям Салиба будет восстанавливаться от травмы большого пальца правой ноги.

Сборная Франции в октябре проведёт отборочный матч против Нидерландов и товарищеский матч против Шотландии.