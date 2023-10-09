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​Салиба играл с «Манчестер Сити» на уколе

09 Октября 2023 • 14:59 Комментировать

Защитник Вильям Салиба отыграл 90 минут в воскресном матче «Арсенала» против «Манчестер Сити» (победа лондонцев 1:0). После игры было объявлено, что Салиба не отправится в сборную Франции – в составе «трёхцветных» его заменил Жан-Клер Тодибо.

Как сообщает портал Goal со ссылкой на Telefoot, чтобы завершить игру Премьер-лиги против «Манчестер Сити», Салиба понадобился обезболивающий укол.

В ближайшее время Вильям Салиба будет восстанавливаться от травмы большого пальца правой ноги.

Сборная Франции в октябре проведёт отборочный матч против Нидерландов и товарищеский матч против Шотландии.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Сборная Франции Вильям Салиба
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