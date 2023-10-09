​Игрок «Челси» вызван в сборную Нидерландов из-за травмы Бергейса

Полузащитник «Аякса» Стивен Бергейс из-за травмы не поможет сборной Нидерландов в октябрьских матчах. Учитывая ситуацию, в ряды «оранжевых» был вызван 21-летний Ян Матсен из «Челси». Об этом сообщается на сайте Королевского футбольного союза Нидерландов.

В октябре сборная Нидерландов проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года. Сначала команда Рональда Кумана сыграет против Франции дома, а затем – против Греции на выезде. Игры пройдут 13 и 16 октября соответственно.

На текущий момент сборная Нидерландов занимает второе место в своей отборочной группе.