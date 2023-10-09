​Сака поедет в сборную Англии для оценки состояния

Из-за проблем со здоровьем атакующий полузащитник Букайо Сака не сыграл за «Арсенал» в воскресном матче Премьер-лиги против «Манчестер Сити» (победа «канониров» 1:0). Впрочем, 22-летний футболист все равно отправится в расположение сборной Англии. Как сообщает в социальных сетях журналист Алекс Крук, состояние Саки оценил медицинская служба Футбольной ассоциации Англии.

Если Сака не сможет помочь сборной Англии в октябре, то на его место вызовут Рахима Стерлинга из «Челси».

В октябре сборная Англии проведёт товарищеский матч против Австралии, а также отборочный матч против Италии.