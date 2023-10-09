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«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» хотят купить одноклубника Захаряна слухи

09 Октября 2023 • 13:09 Комментировать

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди пользуется огромным спросом на трансферном рынке, об этом сообщает Todofichajes.

24-летний одноклубник Арсена Захаряна находится в сфере интересов таких клубов, как каталонская «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Милан» и мадридский «Атлетико». Боссы «Реал Сосьедада» готовы расстаться с ведущим футболистом команды, если получат достойное предложение.

Мартин выступает за коллектив из Сан-Себастьяна с сентября 2020 года. Срок действующего трудового договора между игроком и клубом рассчитан до окончания сезона-2026/2027.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Атлетико Мадрид Барселона Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Мартин Субименди трансферы футбола - зима 2024
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