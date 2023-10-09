Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди пользуется огромным спросом на трансферном рынке, об этом сообщает Todofichajes.

24-летний одноклубник Арсена Захаряна находится в сфере интересов таких клубов, как каталонская «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Милан» и мадридский «Атлетико». Боссы «Реал Сосьедада» готовы расстаться с ведущим футболистом команды, если получат достойное предложение.

Мартин выступает за коллектив из Сан-Себастьяна с сентября 2020 года. Срок действующего трудового договора между игроком и клубом рассчитан до окончания сезона-2026/2027.