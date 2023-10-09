Тен Хаг нашёл забивного форварда для «Манчестер Юнайтед»

24-летний шведский центрфорвард Александр Исак, права на которого принадлежат «Ньюкаслу», попал в сферу интересов другого английского клуба. По информации Todofichajes, в подписании скандинава заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг подыскивает забивного форварда и обратил внимание на Исака. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Александр отметился шестью голами в семи встречах.

Швед перешел в стан «сорок» летом прошлого года, подписав долгосрочный контракт до конца июня 2028 года. Трансферный ценник Исака составляет 70 миллионов евро.