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Тен Хаг нашёл забивного форварда для «Манчестер Юнайтед»

09 Октября 2023 • 12:44 Комментировать

24-летний шведский центрфорвард Александр Исак, права на которого принадлежат «Ньюкаслу», попал в сферу интересов другого английского клуба. По информации Todofichajes, в подписании скандинава заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг подыскивает забивного форварда и обратил внимание на Исака. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Александр отметился шестью голами в семи встречах.

Швед перешел в стан «сорок» летом прошлого года, подписав долгосрочный контракт до конца июня 2028 года. Трансферный ценник Исака составляет 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Александр Исак Эрик тен Хаг
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