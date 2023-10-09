«Челси» принял решение по 39-летнему Силве

В лондонском «Челси» хотят подписать новый трудовой договор с 39-летним центральным защитником Тьяго Силвой, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Руководство «пенсионеров» хочет сохранить опытного бразильца в команде до лета 2025 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня следующего года.

Напомним, что Тьяго перебрался в лондонский коллектив в 2020 году. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги защитник провел восемь поединков, в которых получил одну желтую карточку.

По итогам 11 туров АПЛ «Челси» занимает 11-е место в таблице.