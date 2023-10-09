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Гвардиола выбрал новую звезду для «Манчестер Сити» слухи

09 Октября 2023 • 10:58 Комментировать

Фланговый защитник Альфонсо Дэвис, который выступает в чемпионате Германии за мюнхенскую «Баварию», находится в сфере интересов одного из грандов АПЛ. Речь идет о «Манчестер Сити».

Как сообщают журналисты Todofichajes, главным инициатором трансфера канадского латераля выступает наставник «горожан» Хосеп Гвардиола. Испанский специалист хочет усилить фланг обороны и считает Альфонсо подходящим кандидатом. Переход Дэвиса в «Манчестер Сити» может быть оформлен следующим летом.

Стоимость потенциальной сделки оценивается в 70 миллионов евро. Контракт 22-летнего защитника с «Баварией» рассчитан до конца сезона-2024/2025.

«Реал» хочет купить звезду «Баварии» следующим летом

Альфонсо Дэвис выбрал себе новый клуб

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024
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