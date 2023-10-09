«Арсенал» и «Челси» хотят подписать Дембеле

Атакующий полузащитник «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле может продолжить карьеру в одном из клубов английского чемпионата. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании игрока заинтересованы лондонские «Арсенал» и «Челси», а также «Ньюкасл». Напомним, что Дембеле перед стартом сезона-2023/2024 перебрался в парижский гранд из каталонской «Барселоны» за 50 миллионов евро. Игрок подписал долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца июня 2028 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции 26-летний вингер провел семь поединков, в которых отметился двумя результативными передачами.