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Бернарду Силва высказался о поражении «Манчестер Сити» в матче с «Арсеналом»

09 Октября 2023 • 09:12 Комментировать

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва пообщался с журналистами после минимального поражения от лондонского «Арсенала» (0:1) в рамках восьмого тура Английской премьер-лиги.

«Это неудачный для нас результат. Однако это только начало пути. До конца сезона еще очень далеко. Но это явно не тот результат, который мы хотели получить», - приводятся слова португальского полузащитника на станицах официального сайта «горожан».

Напомним, что «канониры» отпраздновали победу благодаря голу Габриэла Мартинелли под занавес встречи.

По итогам восьми туров «Манчестер Сити» с 18 баллам занимает третье место в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Бернарду Силва
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