Мы уже сообщали о неожиданных проблемах владельца «Манчестер Сити» шейха Мансура, его подозревают в содействии делишкам российских бизнесменов, которые выводили свои деньги в Объединенные Арабские Эмираты при его содействии. Любопытно, однако, следующее - как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, «заложил» шейха некий украинский активист - именно с его подачи, его письма на имя британского министра иностранных дел Джеймса Клеверли, история получила свой ход.

Напомним, что в воскресенье «Манчестер Сити» потерпел второе поражение кряду в чемпионате Англии, команда Хосепа Гвардиолы проиграла лондонскому «Арсеналу».