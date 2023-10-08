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​Боуэн продлил контракт с «Вест Хэмом» до 2030 года официально

08 Октября 2023 • 23:19 Комментировать

«Вест Хэм» посредством официального сайта объявил о продлении контракта с одним из лидеров – форвард Джаррод Боуэн поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2029/2030.

За «Вест Хэм» Боуэн играет с конца января 2020 года. С тех пор футболист провёл 167 игр, в которых забил 45 голов и отдал 33 результативных паса на партнёров.

Стоит сказать, что в последнее время слухи связывали Боуэна сразу с двумя клубами Премьер-лиги из Лиги чемпионов – с «Ливерпулем» и «Ньюкаслом».

На текущий момент «Вест Хэм» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Джаррод Боуэн
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