«Вест Хэм» посредством официального сайта объявил о продлении контракта с одним из лидеров – форвард Джаррод Боуэн поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2029/2030.

За «Вест Хэм» Боуэн играет с конца января 2020 года. С тех пор футболист провёл 167 игр, в которых забил 45 голов и отдал 33 результативных паса на партнёров.

Стоит сказать, что в последнее время слухи связывали Боуэна сразу с двумя клубами Премьер-лиги из Лиги чемпионов – с «Ливерпулем» и «Ньюкаслом».

На текущий момент «Вест Хэм» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.