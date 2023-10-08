​Петер Шмейхель: «Игроки «Манчестер Юнайтед» утратили веру в Онана»

Датский экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель и раньше скептически относился к новобранцу клуба Андре Онана, который перебрался в команду по настоянию Эрика тен Хага. А сейчас, после очередной ошибки Онана, Шмейхель заявил, что ситуация для Онана усугубляется - полевые игроки клуба теряют веру в кипера.

- Против «Брентфорда» Онана допустил очевидную ошибку. Он прыгнул слишком рано и промахнулся мимо мяча. Ему надо работать над техникой, потому что он и ранее допускал такие ошибки. Я пытался с ним беседовать, объяснять ему, что значит быть в «Манчестер Юнайтед», но мне кажется, что его повторяющиеся ошибки привели к тому, что игроки потеряли доверие в Онана, - цитирует слова Шмейхеля итальянское новостное агентство ITASportPress.