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​Петер Шмейхель: «Игроки «Манчестер Юнайтед» утратили веру в Онана»

08 Октября 2023 • 22:48 Комментировать (4)
Манчестер Юнайтед
2:1
Брентфорд

Датский экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель и раньше скептически относился к новобранцу клуба Андре Онана, который перебрался в команду по настоянию Эрика тен Хага. А сейчас, после очередной ошибки Онана, Шмейхель заявил, что ситуация для Онана усугубляется - полевые игроки клуба теряют веру в кипера.

- Против «Брентфорда» Онана допустил очевидную ошибку. Он прыгнул слишком рано и промахнулся мимо мяча. Ему надо работать над техникой, потому что он и ранее допускал такие ошибки. Я пытался с ним беседовать, объяснять ему, что значит быть в «Манчестер Юнайтед», но мне кажется, что его повторяющиеся ошибки привели к тому, что игроки потеряли доверие в Онана, - цитирует слова Шмейхеля итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель Андре Онана
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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CELTIC FROST
08 Октября 2023 в 23:10
доверие можно потерять К, но не В)) эхэхэх.. ЕФ.
Дан Дудка
08 Октября 2023 в 23:19
Исправили, так нравится больше?
CELTIC FROST
08 Октября 2023 в 23:23
Дело не в том, как нравится, а в том, как правильно) Спасибо. Так - больше. В результате веру в вас я не утратил) А вот в Онану - практически)
Дан Дудка
08 Октября 2023 в 23:25
Да мы ж тоже люди, можем тоже проморгаться ) Спасибо! Приятного начала недели!
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