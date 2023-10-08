​Уокер вступил в конфликт с представителем «Арсенала»

В воскресенье «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0 в восьмом туре чемпионата Англии. После игры около поля возникла потасовка. Всё началось с того, что кто-то из представителей тренерского штаба «канониров» хотел поприветствовать Кайла Уокеру, однако игрок «горожан» отказался подавать руку в ответ.

После обмена какими-то фразами Уокер подбежал к члену штаба «Арсенала» вплотную. Дискуссия переросла в стычку с участием представителей обоих клубов. Уокер явно был чересчур заведён, и одноклубникам пришлось его успокаивать. К счастью, конфликт не перерос во что-то более масштабное.