​Жезус: «Это большая победа»

В восьмом туре английского чемпионата «Арсенал» сумел огорчить Хосепа Гвардиолу, нанеся его «Манчестер Сити» второе поражение в сезоне. Успех своей команды прокомментировал бразильский нападающий Габриэль Жезус:

- Конечно, это большая победа. Все понимают, как непросто играть против «Манчестер Сити». Но нет ничего невозможного. Мы должны поблагодарить их за достойное сопротивление, но мы играли у себя дома, в своих стенах. Рад, что Мартинелли вышел на замену и забил. Это подтверждает, что у нас сильная команда, - считает Жезус, слова которого цитирует BBC Sport.