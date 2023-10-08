​Мартинелли: «Игры против больших команд всегда особые»

В восьмом туре английского чемпионата второе поражение потерпел «Манчестер Сити» - чемпион страны проиграл «Арсеналу» из-за позднего гола Габриэля Мартинелли, которого в итоге признали лучшим игроком матча. Мартинелли рассказал о том, как смог забить решающий гол, а также поведал, что это значит для него.

- Я очень хотел сыграть в этом матче. Встречи против больших команд всегда несут в себе что-то особенное. Мы гордимся этой победой, потому что знаем, как трудно играть против «Манчестер Сити», - цитирует слова Мартинелли BBC Sport.

В следующем туре лондонскому клубу предстоит сражение с «Челси».