«Арсенал» и «Тоттенхэм» впервые с 1984 года занимают два верхних места в таблице к средине осени

В воскресенье вечером «Арсенал» порадовал своих болельщиков победой над «Манчестер Сити» с минимальным счётом 1:0. После восьми туров «канониры» занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, уступая «Тоттенхэму» по дополнительным показателям (команды набрали по 20 очков).

Как сообщает Opta, «Арсенал» и «Тоттенхэм» занимают два верхних места в турнирной таблице чемпионата Англии впервые с октября 1984 года. Речь идёт о таблицах как минимум после восьми туров – таблицы более ранних туров не учитывались.

Стоит напомнить, что недавно «Тоттенхэм» и «Арсенал» разошлись миром в очном матче – 2:2.