«Манчестер Сити» проиграл два матча АПЛ подряд впервые с 2018 года

«Манчестер Сити» в воскресенье огорчил своих болельщиков, проиграв «Арсеналу» на выезде с минимальным счётом 0:1 в восьмом туре английского чемпионата. Для «горожан» это второе поражение в Премьер-лиге подряд.

Любопытно, что в прошлый раз два подряд матча чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы проигрывала в декабре 2018 года. Тогда «Манчестер Сити» уступил сначала «Кристал Пэлас» (2:3), а затем «Лестеру» (1:2).

Напомним, что «Манчестер Сити» проиграл «Арсеналу» в Премьер-лиге впервые с декабря 2015 года.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» будет принимать «Брайтон». Игра пройдёт 21 декабря.