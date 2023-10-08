​Артета: «Я горжусь»

Лондонский «Арсенал» сумел остановить «Манчестер Сити», команда Микеля Артеты, в прошлом сезоне долго лидировавшая в чемпионате, нанесла Гвардиоле и его дружине второе поражение в сезоне. Испанский наставник «Арсенала» гордится этим свершением, о чем и заявил журналистам.

- Я очень горд. Мы пострадали в этом матче, но выиграли, у нас правильные игроки. Я считаю, что это большая победа, для команды, для публики. «Сити» создал нам много проблем, но и мы создали им неприятности. Мне понравилась наша смелость, - цитирует слова Артеты BBC Sport.

В следующем туре «Арсенал» ждет матч с «Челси».