​Гвардиола: «Нам не повезло с пропущенным голом»

«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в сезоне, это случилось в матче восьмого тура против лондонского «Арсенала». Каталонский наставник «Манчестер Сити», Хосеп Гвардиола, поздравил соперника, но подчеркнул, что причиной поражения считает неудачное стечение обстоятельств.

- Мы очень хорошо начали игру, но они выровняли ее во втором тайме. Им удалось забить гол с долей везения, с рикошетом. Мои поздравления сопернику. Думаю, что мы показали достойную игру. Все решил один эпизод под конец матча, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

В следующем туре чемпиону Англии предстоит сыграть с «Брайтоном».