​Зинченко решил поддержать Израиль, но был вынужден удалить сообщение

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко, как и подобает представителю его страны, решил громко поддержать Израиль в сложившейся на Ближнем Востоке ситуации. «Израиль, я с тобой», написал в социальных сетях украинский футболист.

Однако вмешательство в политику привело к неожиданным последствиям - на Зинченко, как и на Романа Зозулю в свое время, посыпались проклятия и угрозы. Причем насколько интенсивно, что ему пришлось удалить свое сообщение из социальных сетей.

Напомним, что в восьмом туре английского чемпионата «Арсенал» с Зинченко в составе обыграл «Манчестер Сити».