Де Дзерби: «Не проиграть «Ливерпулю» - это прекрасный результат»

В восьмом туре английского чемпионата «Брайтон» сразился в домашнем матче с «Ливерпулем», игра закончилась со счетом 2:2. Итальянский наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби очень доволен - он считает ничью с «Ливерпулем» очень достойным результатом для своей команды.

- Ничья с таким клубом, как «Ливерпуль» - всегда неплохой результат. Мы довольны очком, но, анализируя игру, приходишь к выводу, что был шанс на победу, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата идущий шестым «Брайтон» сыграет с «Манчестер Сити» - действующим чемпионом страны.