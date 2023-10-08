«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в АПЛ впервые за 8 лет

В воскресенье вечером в главном матче восьмого тура Премьер-лиги Англии «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Единственный гол лондонцы забили в концовке – отличился Габриэл Мартинелли.

Это первая победа «Арсенала» над «Манчестер Сити» в Премьер-лиге с 21 декабря 2015 года. Получается, «канониры» не обыгрывали «горожан» в чемпионате почти восемь лет.

Серия «Манчестер Сити» без поражений от «Арсенала» в АПЛ в итоге составила 15 матчей (13 побед, 2 ничьи).

На текущий момент «Арсенал» и «Тоттенхэм», соседи по северному Лондону, делят место на вершине таблицы АПЛ.